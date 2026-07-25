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الشيخ حمودي: هناك إرادة لمواجهة الفساد ويجب أن تكون هناك رؤية

سياسة

2026-07-25 | 15:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الشيخ حمودي: هناك إرادة لمواجهة الفساد ويجب أن تكون هناك رؤية
65 شوهد

​أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، السبت، أن هناك إرادة لمواجهة الفساد، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك رؤية لذلك.

وقال حمودي في كلمة له خلال ملتقى الحوار، "تزكية العمل السياسي وتطهير المؤسسات من الفساد يجب ان يستمر وفق رؤية لتشمل الجميع".
 
وأضاف "هناك إرادة لمواجهة الفساد، ويجب أن تكون هناك رؤية لذلك أيضاً، شفافة للكيفية والآلية، لتشمل الجميع دون إستثناء".

وتابع حمودي "ولدت المقاومة من رحم ظروف كانت فيها الدولة بحاجة لمن يساندها، وساهمت ببناء النظام وحمايته، ومتى ما أصبحت الدولة قادرة على حماية السيادة براً وجواً وماء تنتفي الحاجة لها"، مضيفا "لن يكون العراق محوراً ضد محور، وأي اتفاقات استثمارية ستكون بموافقة البرلمان، وتقع عليه مسؤولية المراجعة، وتأدية دوره بعيداً عن التنافسات الحزبية".

ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي النخب الأكاديمية والعلمية الى أن "تضع رؤية مستقبلية لأي عراق نريد، واي إقتصاد يناسب خصوصيتنا وظروفنا، واي تجربة عالمية هي الانجح للوضع العراقي"، مردفا أن "الحزبية ترتبط بالشان العام، ونرفص تدخلها بالأمور الإدارية لمؤسسات الدولة، وسنكون سنداً لكل موظف مستقل في ان يأخذ موقعه".
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