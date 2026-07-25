"أين ذهبت المليارات الاربعة؟".. نائب يتهم ديوان الرقابة المالية بوجود شبهات فساد ويعلن إعداد ملف لإحالته للنزاهة

وقال سالم في مؤتمر حضره مراسل ، إن " بحاجة إلى رقابة"، مبيناً أن الملف الذي أعده يتضمن وثائق وأسماء وأرقاماً تتعلق بشبهات استغلال المنصب وتضارب المصالح ومنح امتيازات.وأضاف أن "هناك عوائل بأكملها مرتبطة بمتنفذين داخل ، فضلاً عن نقل موظفين بتخصصات لا تمت لطبيعة عمل الديوان بصلة قبل توزيع قطع الأراضي".وأشار النائب إلى وجود تساؤلات بشأن آلية استغلال بناية الرقابة المالية بعد ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى ملف قطع الأراضي والمبالغ المستحصلة من الموظفين وقيمتها الفعلية، متسائلاً عن مصير مبالغ قال إنها بلغت 4 مليارات دينار.