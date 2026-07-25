زيدان يعلن تأسيس شبكة القاضيات العربيات

وقال في لمناهضة العنف ضد المرأة، وحضرته ان " يواصل اتخاذ خطواته لتعزيز الحماية للمرأة خصوصا في اجراءات التحقيق والمحاكمة، واستكمال التحقيقات وتامين الحماية اللازمة لهن".واكد ان "المجلس يواصل تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات"، معلنا "تاسيس شبكة القاضيات العربيات لتعزيز العربية واختيار مقراً ثابتاً لهذه الشبكة لترسيخ سيادة القانون".