السيد الحكيم: أي اعتداء على استقرار المرأة ينعكس بصورة مباشرة على الأسرة والمجتمع

وقال السيد في كلمة خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ان: " مناهضة العنف ضد المرأة مشروع وعي وثقافة ومسؤولية مشتركة"، لافتا الى ان " العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي بل يشمل النفسي واللفظي والحرمان من الحقوق".وتابع، ان " الابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتهاك الخصوصية من أخطر أشكال العنف الرقمي ضد المرأة"، مشيرا الى ان " المطلوب توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية للناجيات".ودعا، السيد الحكيم: " إلى برامج متخصصة للإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج"، مبينا انه "لا يمكن بناء مجتمع متماسك في ظل أسرة مضطربة".