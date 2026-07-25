رئيس الوزراء يؤكد العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح حضر، صباح اليوم السبت، المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقده في العاصمة تيار الحكمة الوطني".واستذكر الزيدي في كلمته، "صاحب المبادرة الأولى السيد رحمهُ الله"، معبرا عن شكره "لرئيس تيار الحكمة الوطني والقائمين على المؤتمر، على استدامة هذه الفعالية السنوية".وأعلن رئيس مجلس الوزراء "المُضي بالعمل على إعادة تشكيل وتفعيله برؤيةٍ جديدة تُحقق الهدف المنشود، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية لكل ما يسهم في ارتقاء واقع المرأة العراقية".وأكد ان "المرأة نالت في برنامجنا الحكومي الرعاية والتقدير، إيماناً بأهميتِها في التنمية الشاملة"، لافتا الى ان "المرأة العراقية أسهمت في مواجهة التحديات والظروف التي عانى منها العراقيون جميعاً، وهم يقارعون عصابات داعش التي ارتكبت صوراً قاسية من العنف ضد النساء العراقيات".وذكر ان "التحديات تمثل حافزاً لتوفير البيئة الآمنة التي تمنع الاعتداء على المرأة والتقليل من شأنها عبر الإجراءات الرادعة والتشريعات"، موضحا ان "أهم عنصر لرعاية حقوق المرأة هو العمل على تطوير إمكاناتِها العلمية والمعرفية وتوليها المواقع القيادية".وتابع "نفتخر اليوم بحضور المرأة في جميع سُلطات "، مشددا على "ضرورة حماية النساء من التعرض للاعتداء والابتزاز عبر ثقافة احترام المرأة وعدم السماح بانتهاك حقوقها، وهي مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والدولة".