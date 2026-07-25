الحلبوسي: المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مفاصل الدولة

وقال في كلمة خلال لمناهضة العنف ضد المرأة وتابعته ، ان "البرلمان يواصل أداء مسؤوليته بتطوير القوانين التي تحمي المرأة والأسرة ومتابعة تنفيذها".وتابع، ان " حماية المرأة ليست قضية تخصُّ النساء وحدهن، بل هي قضية وطنية ترتبط باستقرار المجتمع ومستقبل أجياله".من جانبه، شدد رئيس الجمهورية في كلمته خلال المؤتمر، على ضرورة دعم الجهد الحكومي والقانوني الصارم للقضاء على الفساد واستعادة المال العام.وقال آميدي خلال الكلمة ان: " بلد محوري في استقرار الأمن الاقتصادي للمنطقة والعالم"، داعيا "الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية".