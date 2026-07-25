مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة فيحان

ـ سياسي



أعلن ، اليوم السبت، عقد جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان .





وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان عقد جلسته السادسة من الـدورة الانتخابية السادسة للسنـة التشريعية الأولى من الفصـل التشريعي الثاني".