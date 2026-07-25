مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام يومين بمناسبة أربعينية الإمام الحسين

قرر ، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وقال لرئيس في بيان، "مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3-4 آب 2026". وعزا ذلك الى "مناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

