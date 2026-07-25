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قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص قطاع الكهرباء
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قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص قطاع الكهرباء
سياسة
2026-07-25 | 16:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
776 شوهد
اتخذ
مجلس الوزراء
قرارات جديدة خلال جلسته، اليوم السبت، بينها يخص قطاع الكهرباء ومخصصات الطلبة الموهوبين المبتعثين.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، مساء اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف "فبمناسبة إحياء اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، ومن أجل انسيابية عملية التفويج العكسي للزائرين، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (3- 4 آب 2026)".
وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوت مجلس الوزراء على تفعيل الاتفاق الاطاري العراقي التركي، بشأن المياه ودخول آلية تمويل المشاريع الخاصة بهذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أيلول 2026.
ولتنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام، تمت الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي لشركة
نفط البصرة
صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين
وزارة النفط
ووزارة الطاقة السورية بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر
البحر الأبيض المتوسط
، كما جرى تخويل
وزير النفط
صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات (CONOCOPHILLIPS ، TI CAPITAL، NOVATERR) بشأن المباشرة بالمناقشات المتعلقة بتقييم إمكانيات الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز/ غرب
العراق
والمناطق المحيطة به.
ومن أجل تطوير البنى التحتية النفطية ورفع معدلات الانتاج، صوت مجلس الوزراء على تولي وزارة النفط إعلان مشروع
القيارة
المتكامل للمنافسة، بحسب تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، كما جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن عقد خدمات الإدارة الحقلية المتكاملة (IFMS) وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPCM) الخاص بحقل غرب القرنة - 2/ شركة نفط
البصرة
.
وفي الشأن نفسه أقر المجلس التوصية الخاصة باستثناء مناقصة حفر بئر استكشافية في (قره تبه - أ) من احكام قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و (325 لسنة 2026) المعنيين بتنظيم وإدارة التعاقدات الحكومية.
وفي قطاع الكهرباء، أقر المجلس التوصية الخاصة بسد نفقات تنفيذ الأعمال الميدانية المتعلقة بالخط الأرضي بطول (3,6 كم) مع تجهيز شركة نفط البصرة المواد والكابلات الخاصة بالخط المذكور، بجانب اقرار التوصية المتعلقة بتمديد ملحق العقد (محطات كهربائية عائمة لتجهيز الطاقة الكهربائية) بدءًا من 24 حزيران 2026 إلى 30 أيلول 2026، بإتاحة قدرة مقدارها (350 ميكاواط) مقابل رسم خدمة يومي.
وفي إطار دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، صوت المجلس على معالجة موضوع مخصصات الطلبة الموهوبين المبتعثين على وفق نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية (3 لسنة 2018)، وإضافة فقرة إلى
قرار مجلس الوزراء
(24803 لسنة 2024) تحدد مقدار المخصصات خلال الابتعاث، على أن يجري التنسيق مع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لتقديم مقترح بشأن تحديد أجور الدراسة مع مراعاة بلد الدراسة.
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