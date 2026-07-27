رئيس الوزراء يزور تركيا يوم غد

وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "رئيس علي فالح يتوجه يوم غد الثلاثاء إلى الجمهورية التركية على رأس وفد رسمي رفيع تلبية لدعوة رئيس الجمهورية ".وأضاف ان "وفد سيناقش في ملفات التعاون الاستراتيجي على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والعسكرية إلى جانب أزمة المنطقة وتطوراتها الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وتابع ان "ملف المياه سيحظى باهتمام خاص خلال الزيارة الرسمية إلى جانب التفاهمات المتصلة بهذا المسار بموجب الاتفاق الإطاري العراقي التركي فضلا عن مجالات الطاقة ومشروع ومتطلبات تنفيذه بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الجارين".