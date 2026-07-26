بيان عراقي بشأن حادث سوريا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، بضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق – دمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات".وأضافت انها "تقدم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا، سائلةً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل"، مؤكدةً "تضامن جمهورية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا المصاب الأليم".