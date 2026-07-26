الزيدي ونواف سلام يعقدان لقاءً ثنائياً لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

وذكر لرئيس في بيان رسمي صدر اليوم، أن ونواف سلام عقدا لقاءً ثنائياً تناول العلاقات الثنائية، والشراكة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس ، ، والوفد الرسمي المرافق له خلال زيارته إلى العاصمة .