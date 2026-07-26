اجتماعات ثنائية وموسعة بين العراق ولبنان لتطوير الشراكة الاقتصادية

– سياسة



أعلن الناطق الرسمي باسم ، ، اليوم الأحد، أن رئيس ، علي فالح ، يستقبل اليوم نظيره اللبناني، والوفد الوزاري المرافق له.









وأوضح العبودي أن المباحثات تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية وقطاع الطاقة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومناقشة المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأكد العبودي، أن سيعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره اللبناني، يليه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين، بحسب .وأوضح العبودي أن المباحثات تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية وقطاع الطاقة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومناقشة المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.