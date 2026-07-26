الزيدي يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام

وذكر لرئيس في بيان رسمي صدر اليوم، أن أجرى مراسم استقبال لنظيره اللبناني والوفد المرافق له.وأعلن الناطق الرسمي باسم ، في وقت سابق، أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح ، يستقبل اليوم نظيره اللبناني، والوفد الوزاري المرافق له.