رئيس الوزراء اللبناني نوّاف سلام يصل إلى بغداد

وذكر مراسلنا، إن رئيس ، نوّاف سلام، وصل إلى العاصمة العراقية ، على رأس وفدٍ وزاريّ يضمّ وزير المالية ، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج، في مستهل زيارةٍ رسمية إلى ".وأضاف، ان "وزير المالية، ، كان في استقبال اللبناني والوفد المرافق له في "، مشيرا الى ان "مراسم استقبال رسمية أُجريت للوفد اللبناني".