رئيس حكومة لبنان: العراق شريك عربي محوري ونتطلع لتوسيع مجالات الشراكة معه

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، ان "رئيس الجمهورية ئاميدي، استقبل اليوم الأحد 26 تموز 2026، في قصر ، رئيس والوفد المرافق له".وجرى، خلال اللقاء، "بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة".وأوضح رئيس الجمهورية أن "المرحلة الحالية تفرض تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً دعم لكل ما يسهم في ترسيخ الاستقرار، والدفع بالعلاقات العراقية – نحو شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".وأكد ئاميدي "موقف العراق الداعم لأمن واستقراره السياسي والاقتصادي، مشدداً على أهمية التوافق الوطني اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة بما يحفظ سيادة لبنان ووحدته".كما تطرق إلى "الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات بما يحفظ الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".من جانبه، أكد سلام أن "لبنان ينظر إلى العراق بوصفه شريكاً عربياً محورياً، وأن حكومته تتطلع إلى توسيع مجالات الشراكة والارتقاء بها، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين، ويترجم الإرادة المشتركة إلى مشاريع وبرامج عملية، معرباً عن تقديره لمواقف العراق الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان".