العزم ونائب رئيس مجلس النواب يبحثان عدداً من القضايا الوطنية

وذكر بيان للتحالف، انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحة السياسية، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى الوطنية، بما يسهم في دعم عمل المؤسسات الدستورية والتعامل مع مختلف التحديات بروح المسؤولية".كما تناول اللقاء "عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم في معالجة القضايا الوطنية، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في البلاد".