العراق ولبنان يجريان مباحثات مشتركة تخص النفط والاتصالات

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، انه "برعاية رئيس علي فالح ، ورئيس الوزراء اللبناني ، اجرى ، ووزير الاتصالات ، مباحثات مشتركة مع نظيريهما اللبنانيين؛ وزير الطاقة والمياه الصدي، ووزير الاتصالات شارل الحاج".