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العراق ولبنان يجريان مباحثات مشتركة تخص النفط والاتصالات
سياسة
2026-07-26 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
144 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
، اليوم الاحد، ان
الحكومة العراقية
اجرت مباحثات مع الوفد اللبناني تخص النفط والاتصالات.
وقال المكتب في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "برعاية رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، ورئيس الوزراء اللبناني
نواف سلام
، اجرى
وزير النفط
باسم محمد خضير
، ووزير الاتصالات
مصطفى جبار سند
، مباحثات مشتركة مع نظيريهما اللبنانيين؛ وزير الطاقة والمياه
جوزيف
الصدي، ووزير الاتصالات شارل الحاج".
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