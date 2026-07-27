تقرير: الزيدي يزور السعودية نهاية الأسبوع الحالي

– سياسة



كشف موقع "الحرة" الأمريكي عن زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس ، ، إلى نهاية الأسبوع الحالي.





تطمينات أمنية وملف حصر السلاح

وتسعى من خلال هذه الزيارة إلى دعم في ملفات عدة، أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان خليجي أردني صدر قبل أيام.



وتأتي هذه الزيارة عقب إشارات سعودية حول تعرض أراضيها لهجمات انطلقت من الداخل العراقي خلال التصعيد العسكري الأمريكي-الإيراني بالمنطقة. ووفقاً للمصادر، فإن سيصل إلى المملكة يوم الخميس المقبل، 30 تموز 2026، على رأس وفد حكومي رفيع لبحث عدد من القضايا الإقليمية والثنائية.وتسعى من خلال هذه الزيارة إلى دعم في ملفات عدة، أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان خليجي أردني صدر قبل أيام.وتأتي هذه الزيارة عقب إشارات سعودية حول تعرض أراضيها لهجمات انطلقت من الداخل العراقي خلال التصعيد العسكري الأمريكي-الإيراني بالمنطقة.

وبحسب "الحرة"، فإن الزيدي سيقدم خلال لقائه ولي العهد السعودي، ، تطمينات تؤكد أن حكومته لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف المملكة أو أي من ، لاسيما أن يعمل منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.



ملفات النفط والاقتصاد وجولة إقليمية واسعة

وسيبحث الزيدي خلال الزيارة ملفات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها:

-تفعيل الخط النفطي باتجاه ميناء ينبع السعودي.

-زيادة حصة الإنتاجية داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

-تفعيل أعمال المجلس التنسيقي العراقي–السعودي في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقبل توجهه إلى ، سيزور الزيدي تركيا يوم الثلاثاء لبحث ملفات الطاقة والتعاون المشترك.

وتأتي هاتان الزيارتان استكمالاً لجولة خارجية شملت زيارة والتأكيد على مذكرات تفاهم ثنائية مع الرئيس الإيراني ، إضافة إلى زيارته واشنطن بين 13 و18 تموز الجاري للقاء الرئيس الأمريكي ، والتي أُعلن خلالها عن إطار شراكة استراتيجية بين البلدين.



يُذكر أن العلاقات العراقية السعودية شهدت تقارباً ملحوظاً أمنياً واقتصادياً، تخلله اجتماع وزير الخارجية العراقي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض يوم 12 تموز الجاري، لتعزيز التنسيق المشترك وضبط الحدود بما يحقق استقرار المنطقة.