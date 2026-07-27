رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة من العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، ان "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس علي فالح وجه، اليوم الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان في ، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي".وأضاف ان " تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات"، مشيرا الى انها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات".وذكر ان "الحكومة تؤكد أن العلاقات مع المملكة العربية هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار"، لافتا الى انها "لن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي".