بغداد وواشنطن تبحثان مستجدات أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز

بحث والولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في .

وقالت ، "استقبل وزير الخارجية ، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في لدى ، في ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "استعراض نتائج زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس إلى العاصمة الأمريكية ، وتقييم مخرجاتها، ولا سيما مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين، وسبل متابعة تنفيذها بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، كما تناول اللقاء "نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وبحث الجانبان "مسار العلاقات العراقية مع كل من الجمهورية التركية والمملكة العربية ، والاستعدادات الجارية للزيارات الرسمية المرتقبة، بما يسهم في تعزيز وتطوير الشراكات الثنائية".



وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في ، مؤكدين أهمية تجنب التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما ناقش اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، وانعكاساتها المحتملة على أسواق النفط والأوضاع المالية في العراق.