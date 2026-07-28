الديمقراطي: طهران رفضت طلب بغداد السماح للسفن المحملة بالنفط العراقي المرور عبر هرمز

وقال عضو الحزب وفا محمد لـ ، ان " رفضت الطلب العراقي بالسماح للسفن المحملة بالنفط العراقي المرور عبر "، متسائلا "هل هذا هو رد الجميل؟".وأضاف ان " كان رئة الاقتصاد الإيراني وساعدت إيران كثير أثناء الحصار عليها والنفط الإيراني كان يباع بمستندات عراقية مزورة واليوم لا نلتمس أي خير من الجانب الإيراني الذي يصر حاليا على دفع مبلغ 12 مليار دولار من العراق عند شراء الغاز الإيراني ومحدد بأسعار مضاعفة".وتابع "لا ننسى اكثر من مرة انه تم استهداف المصالح العراقية بمسيرات وصواريخ إيرانية في مضيق هرمز".