أوكرانيا ترد على مستشار الامن القومي: تورط جماعات مسلحة اوكرانية بالعراق ادعاءات غير صحيحة

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان ورد لـ ، انها "ترفض الادعاءات غير المستندة إلى أي أساس أو أدلة، التي أطلقها لجمهورية ، بشأن مزاعم تورط أوكرانيا في أنشطة غير قانونية على الأراضي العراقية"، مبينة انه "لا توجد أي حقائق أو أدلة تدعم هذه الادعاءات، وهي نقطة أقر بها المسؤول العراقي نفسه".وأضاف "من المهم الإشارة إلى أن الجانب العراقي، وقبل إطلاق هذه التصريحات العلنية البارزة، لم يُبلغ أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية بأي معلومات أو مخاوف ذات صلة"، موضحة انه "لو كانت لهذه الادعاءات أي أسس، لكان من المنطقي نقلها عبر تلك القنوات. وبدلاً من ذلك، علم الجانب الأوكراني بهذه الاتهامات من خلال بث تلفزيوني مباشر".وبين "نعتبر أنه من غير المقبول وغير المسؤول أن يقوم مسؤول رفيع في دولة صديقة بنشر مثل هذه التصريحات علناً من دون وجود أساس إثباتي مناسب، فهذا يتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل ويُلحق الضرر بالعلاقات الأوكرانية العراقية"، موضحة ان "أوكرانيا تنظر باستمرار إلى جمهورية العراق بوصفها شريكاً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني بما يحقق المصالح المشتركة".وتابعت ان "التصريحات التي أُطلقت تتماشى مع الروايات الدعائية الروسية التي تهدف إلى تشويه سمعة أوكرانيا وتقويض علاقاتها مع دول الشرق الأوسط"، لافتة الى انه "لا يمكن استبعاد أن تكون هذه الحادثة نتيجة لتأثير معلوماتي خارجي أو جزءاً من عملية منسقة للمعلومات والحرب النفسية تستهدف زعزعة الشراكة الأوكرانية العراقية".ودعت "الأوساط الرسمية في جمهورية العراق إلى التعامل بالشكل المناسب مع نشر هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس، وإلى منع استخدام مؤسسات الدولة في الترويج لمعلومات مضللة تخدم مصالح أطراف ثالثة وتضر بالعلاقات الثنائية".