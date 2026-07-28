رئيس الوزراء يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح توجه، اليوم الثلاثاء، الى في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي رفيع".وأضاف ان "الزيدي سيلتقي بالرئيس التركي وعددا من كبار المسؤولين الاتراك، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والمياه والأمن والاستثمار، إلى جانب مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالمنطقة".وتابع ان "الزيارة ستشهد مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، ومتابعة مشاريع البنى التحتية المشتركة وتطويرها، وبما يخدم مصالح البلدين الجارين".