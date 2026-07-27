الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة

أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، موقفه الثابت بدعم محاربة الفساد وتعضيد جهود الحكومة بملف حصر السلاح بيد الدولة.



وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (285)، مساء اليوم الاثنين، في ائتلاف الأساس العراقي ، بحضور رئيس ".

وأضاف أن " استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية ولقاءه بالقادة الإيرانيين"، فيما ثمن قادة الإطار التنسيقي "الجولات الخارجية التي تجريها الحكومة، ودورها في تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة".

ولفت البيان الى أن "الإطار التنسيقي عبّر عن موقفه الثابت في دعم الجهات المختصة في محاربة الفساد، وتعضيد جهود الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مشددا على رفضه المستمر لاستخدام "أراضي الدول في الاعتداء على الدول الأخرى، وإغراق الجميع في صراع لا يخدم أيًّا من الأطراف".

وتابع بيان الإطار التنسيقي أن الأخير "حيا جموع الزوار السائرين إلى "، داعيا الجميع إلى استلهام الدروس من ملحمة الطف الخالدة.