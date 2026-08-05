ملف الجالية العراقية على طاولة مباحثات رئيس الجمهورية مع السفيرين بإسبانيا والولايات المتحدة

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الجمهورية ئاميدي استقبل، في قصر السلام ببغداد، وفي لقاءين منفصلين، السفير علي بمناسبة تسنّم مهامه الدبلوماسية سفيراً لجمهورية لدى مملكة إسبانيا، والسفير كريكور ديرهاكوبيان بمناسبة تسنّم مهامه الدبلوماسية سفيراً لجمهورية العراق لدى ".وأكد رئيس الجمهورية أن "تمثيل العراق مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل على ترسيخ صورته الإيجابية، وتعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشيرا الى ان "سفارات العراق في الخارج تضطلع بمهمة وطنية تتمثل في عكس الصورة الحضارية للبلاد، الأمر الذي يحمّلها مسؤولية مضاعفة في رعاية شؤون الجاليات العراقية، والدفاع عن مصالح العراق، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية".من جانبهما، أعرب السفيران علي شمران وكريكور ديرهاكوبيان عن بالغ شكرهما وامتنانهما لرئيس الجمهورية، مؤكِدَين "حرصهما على بذل أقصى الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وكلٍّ من مملكة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".