الزيدي يصل إلى كربلاء

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح وصل إلى ".وأضاف ان "ذلك جاء لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة والخاصة بمراسم زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".