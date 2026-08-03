عراقجي يصل إلى النجف الأشرف للمشاركة في الزيارة الأربعينية

وتأتي زيارة عراقجي إلى في إطار مشاركته في إحياء مراسم الأربعينية، التي تشهد توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه إلى المحافظات .ومن المقرر أن يؤدي مراسم الزيارة في الأشرف، قبل توجهه إلى المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).