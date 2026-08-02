​الزيدي وحمودي يؤكدان أهمية تضافر جهود القوى السياسية لدعم العمل الحكومي

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، رئيس ".

وبحث اللقاء التطورات العامة في المجالات السياسية والاقتصادية، والتأكيد على إنجاز جميع متطلبات نجاح الحكومة في مهامّها الداخلية والخارجية، ودعم جهودها في مكافحة الفساد، بحسب البيان.



كما أكد اللقاء وفق البيان "أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية والوطنية في سبيل دعم العمل الحكومي، استناداً لما جاء في المنهاج الوزاري، وبما يسهم في الانطلاق بالمشاريع الخدمية والتنموية، بجانب دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن البلد وحفظ سيادته".