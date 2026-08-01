اجتماع برئاسة الزيدي يؤكد الجاهزية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار

أكد اجتماع أمني برئاسة ، السبت، جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار.

وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة".

وشدد الزيدي خلال الاجتماع على "منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة".



كما وجه الزيدي العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار.



وأكد الاجتماع "جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ممرًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار من مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".