تعليق زيارة الزيدي إلى السعودية بعد الاعتداءات الأخيرة

أعلن المتحدث باسم ، الخميس، عن تعليق زيارة إلى بعد الاعتداءات الأخيرة.







وأضاف أن "الحكومة لم تنجر لأي صراعات في المنطقة"، مشيرا الى أن "القصف على 7 محافظات عراقية نتج عنه أكثر من 18 شهيداً و20 جريحاً من ".



ولفت العبودي الى أن " في قلب جغرافية الحرب ويعتمد على التوازن في سياساته الخارجية"، مضيفا " خاطبت السعودية لتقديم الأدلة حول ادعاءات الهجمات". وقال العبودي وفق التلفزيون الرسمي، "تعليق زيارة إلى بعد الاعتداءات الأخيرة"، مضيفا "الحكومة تؤمن بالشراكة وحسن الجوار مع جميع الدول".وأضاف أن "الحكومة لم تنجر لأي صراعات في المنطقة"، مشيرا الى أن "القصف على 7 محافظات عراقية نتج عنه أكثر من 18 شهيداً و20 جريحاً من ".ولفت العبودي الى أن " في قلب جغرافية الحرب ويعتمد على التوازن في سياساته الخارجية"، مضيفا " خاطبت السعودية لتقديم الأدلة حول ادعاءات الهجمات".

وكان أعلن، في (29 تموز 2026)، عن تنفيذه ضربات وصفها بـ"الدقيقة" في العراق بالتنسيق مع السعودية، فيما أعلن الحشد الشعبي، عن تعرض مقراته لهجمات شنتها القوات الأمريكية والسعودية أسفرت عن شهداء وجرحى.