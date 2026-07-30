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نائب يعلن جمع 75 توقيعاً لعقد جلسة طارئة بشأن استهداف مقرات الحشد
سياسة
2026-07-30 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
216 شوهد
أعلن عضو كتلة صادقون النيابية، النائب سالم العبساوي، عن جمع أكثر من 75 توقيعاً نيابياً لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة تداعيات استهداف مقرات
الحشد الشعبي
مؤخرا، داعياً إلى الإسراع بإقرار قانون الحشد الشعبي وتزويد
العراق
بمنظومات دفاع جوي، فيما اعتبر أن
السعودية
تسرعت بالهجمات على العراق قبل اكتمال التحقيقات.
وقال العبساوي، خلال حديثه لبرنامج "علناً"، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "تم جمع أكثر من 75 توقيعاً نيابياً لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة تداعيات استهداف مقرات
الحشد الشعبي
"، داعياً إلى "الإسراع بإقرار قانون الحشد الشعبي وتزويد
العراق
بمنظومات دفاع جوي، معتبراً ذلك الرد الحقيقي على الاعتداءات".
وأضاف أن "طلب عقد الجلسة الطارئة جاء استناداً إلى المادة (58) من الدستور"، مبيناً أن "الجلسة يجب أن تعقد بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية للوقوف على ملابسات الهجمات والإجراءات الحكومية المتخذة، وصولاً إلى موقف عراقي موحد يمنع تكرار الانتهاكات".
وفي ما يتعلق بالاتهامات
السعودية
بشأن انطلاق هجمات بطائرات مسيرة من الأراضي العراقية، دعا العبساوي إلى "تشكيل لجنة تحقيق فنية وعسكرية مشتركة لإثبات الوقائع"، مؤكداً أن "من يدعي عليه تقديم الأدلة والرياض تسرعت في تنفيذ الهجمات قبل استكمال التحقيقات".
وشدد على حاجة العراق إلى "تعزيز قدراته الدفاعية من خلال إقرار قانون الحشد الشعبي وتسليح القوات المسلحة بمنظومات دفاع جوي"، متهماً
الولايات المتحدة
بمعارضة حصول العراق على هذه المنظومات"، معتبراً أن "استكمال انسحاب القوات الأجنبية يمثل خطوة أساسية لتعزيز سيادة القرار العراقي".
وفي ملف مكافحة الفساد، بين العبساوي، أنه "يجب إعادة العمل بنظام الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي، وتشديد الرقابة على العقود الحكومية، والحد من الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لبعض الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفعيل مبدأ من أين لك هذا ومضاعفة العقوبات بحق مرتكبي جرائم الفساد".
وأشار إلى أن "
مجلس النواب
يدرس تشريعات وإجراءات جديدة لسد الثغرات الرقابية"، مؤكداً دعم البرلمان لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، وأن نجاح هذه الجهود يتطلب إرادة سياسية إلى جانب الإجراءات الحكومية".
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