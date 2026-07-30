العبودي: الحكومة تسعى لترسيخ الاستقرار وخلق تنمية مستدامة تنهض بواقع البلد

وقال لمستشار في بيان ورد لـ ، إن " ، تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للعمليات، كريستيان باك".واضاف انه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث استمرار التعاون والشراكة بين والحكومة العراقية في الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما قدم باك، التهنئة للعبودي بتسنمه منصب مستشار الأمن القومي العراقي، معرباً عن رغبته بعودة البعثة إلى "، معبراً عن "اعتزازه بالتعاون والشراكة بين الجانبين".وأكد العبودي، بحسب البيان، أن "الدول الشقيقة والصديقة ترغب في الاستثمار بالعراق، على ضوء ما طرحته من رؤى للانفتاح الاقتصادي"، مبيناً أن " يقدم الدعم والمساندة لحكومة رئيس علي فالح ، بوصفه يمتلك رؤية متكاملة لقيادة البلد ويرغب بتوطيد العلاقات مع ، لدوره الحيوي في تدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارة إلى القوات العسكرية والأمنية العراقية".ولفت إلى أن "هناك من يحاول جرّ العراق للخوض بنزاعات لا تخدم مصالح البلد، فيما تسعى الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار وخلق تنمية مستدامة تنهض بواقع البلد".من جانبه اقترح باك، "إقامة الدورة القادمة من الحوار الدبلوماسي عالي المستوى في في شهر تشرين الأول المقبل لمناقشة تطوير الشراكة والتعاون مع العراق".