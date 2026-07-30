السيد الصدر: افعال المليشيات وعدم حصر السلاح يتسبب باستشهاد المجاهدين وكبارهم يتنعمون بالراحة

وقال في تدوينة على منصة (X) وتلقتها ، إن "أفعال المليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كان وما زال يتسبب باستشهاد في والقوات الأمنية بلا وجهة حق.".واضاف "خلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة.. فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية".واختتم تدوينته بالقول "الرحمة والرضوان لشهدائنا والصبر والسلوان لعوائلهم الكريمة... ولا عزاء لمن كانت تصرفاته سببا بفقدانهم"، سائلا الله أن "يحمي من كل سوء ومن أفعال السوء".