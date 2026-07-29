الحلبوسي يدين استهداف مواقع أمنية عراقية ويطالب بتحقيق شامل ومحاسبة المتورطين

وقال في بيان، إن "الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة ، ومساساً بأمنه واستقراره، وتجاوزاً على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه".وأضاف أن "سيادة العراق ووحدة أراضيه تمثلان خطاً أحمر لا يجوز المساس به"، مشدداً على أن "احترام القانون الدولي وميثاق يقتضي الامتناع عن أي أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها".ودعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة إلى "إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الاعتداء، واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته"، بالتوازي مع "كشف الجهات المتورطة في أي أعمال عدائية تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق أحكام القانون".وأكد أن الدستور العراقي ينص على "عدم استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لأي اعتداء على أي دولة، وعدم السماح باستخدامها منطلقاً للإضرار بأمن واستقرار الدول المجاورة".وجدد الحلبوسي التأكيد على "ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، وعدم جره إلى أتون الحروب"، مبيناً أن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن يبقى العراق ساحة للاستقرار والحوار والتعاون، لا ميداناً لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل العسكرية".واختتم بيانه بتقديم التعازي إلى عوائل الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وداعياً الله أن يحفظ العراق وشعبه، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.