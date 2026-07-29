المجلس الأعلى يدين العدوان الأمريكي- السعودي على العراق

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نستنكر بشدة العدوان الأمريكي- السعودي على ، واستهداف قواته الامنية الرسمية في ، وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين".وأضاف: "نستغرب ان يأتي هذا العدوان تزامناً مع تحرك حكومي عراقي جاد لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول ، بعد ايام من زيارة للولايات المتحدة وإبرام 48 مذكرة تفاهم ضمن توجه لبناء شراكة اقتصادية، والانتقال الى مرحلة جديدة من العلاقات".وتابع، ان "ما حدث من عدوان قد يندرج ضمن مسعى " أمريكي" لمنع دول المنطقة من بناء تفاهمات مشتركة لمستقبلها الامني والاقتصادي بعيداً عن التدخل الاجنبي، فضلاً عن الحيلولة دون استقرار العراق، وبناء اقتصاده، واستعادة دوره كمحور التقاء دول المنطقة، وكوسيط إيجابي لتذويب خلافاتها وبناء تفاهمات دولها".