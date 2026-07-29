مصدر لـ السومرية نيوز: الزيدي يقرر تأجيل زيارته للسعودية إلى اشعار اخر

وقال المصدر لـ ، ان " قرر اليوم تأجيل زيارته المقررة غدا للسعودية، إلى اشعار اخر".ووجَّه رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الأربعاء، بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.