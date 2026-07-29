العامري: العدوان على الحشد الشعبي يستدعي موقفا رادعا وإعادة تقييم الاتفاقيات مع واشنطن

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز ان "الحكومة مطالبة باتخاذ موقف حازم ورادع تجاه العدوان الذي استهداف مقار ، مستدركا بالقول: "ناسف لاستمرار النهج العدائي للرياض رغم مساعي حسن الجوار، ونؤكد أن الغطاء الأمريكي لهذا الهجوم يفرض علينا إعادة تقييم شاملة للاتفاقيات الأمنية مع ".نص البيان ادناه: