العراق يعلن الاتفاق على إطلاق التنفيذ في مشروع طريق التنمية

أعلن علي فالح ، الثلاثاء، عن الاتفاق على إطلاق التنفيذ في .

وقال لرئيس ، " رئيس مجلس الوزراء علي فالح يعلن من الاتفاق على إطلاق التنفيذ في ".

وأشار إلى "ما يمثله مشروع الإستراتيجي من أهمية كبيرة"، ووصفه بالنهر الثالث الذي سيجعل البلدين نقطة لقاء وربط ما بين ، كما ستكون العلاقة بين البلدين أكثر تطوراً وسنعظم الموارد الاقتصادية، وفي مجال الطاقة ستتم مضاعفة التدفقات النفطية.



ووصل الزيدي، صباح اليوم الثلاثاء، الى في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.

و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول .