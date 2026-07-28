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العراق يعلن الاتفاق على إطلاق التنفيذ في مشروع طريق التنمية
سياسة
2026-07-28 | 13:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
939 شوهد
أعلن
رئيس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، الثلاثاء، عن الاتفاق على إطلاق التنفيذ في
مشروع طريق التنمية
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
، "
رئيس مجلس الوزراء علي فالح
الزيدي
يعلن من
أنقرة
الاتفاق على إطلاق التنفيذ في
مشروع طريق التنمية
".
وأشار إلى "ما يمثله مشروع
طريق التنمية
الإستراتيجي من أهمية كبيرة"، ووصفه بالنهر الثالث الذي سيجعل البلدين نقطة لقاء وربط ما بين
الشرق والغرب
، كما ستكون العلاقة بين البلدين أكثر تطوراً وسنعظم الموارد الاقتصادية، وفي مجال الطاقة ستتم مضاعفة التدفقات النفطية.
ووصل الزيدي، صباح اليوم الثلاثاء، الى
تركيا
في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.
و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من
العراق
إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول
الخليج العربي
.
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