تفاصيل مخرجات لقاء الزيدي وأردوغان.. مباحثات شاملة والتنمية أبرز المحاور

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن " أجرى زيارة رسمية إلى على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي ، حيث عقد الجانبان مباحثات شاملة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، في أجواء اتسمت بالثقة المتبادلة وحسن الجوار".وأضاف أن "الرئيس هنأ الزيدي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة وتشكيلها، متمنياً له التوفيق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في ، فيما أعرب عن شكره على حفاوة الاستقبال والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة".وأكد الجانبان، بحسب البيان، "التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية عبر تفعيل آليات التعاون القائمة، وعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في بموعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً، فضلاً عن استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".وفي الجانب الأمني، جدد الطرفان "التأكيد على أهمية احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن البلدين، بما يرسخ ".وشدد البيان على "أهمية توسيع التعاون في مجالات المياه والطاقة والتجارة والزراعة والنقل والاستثمار والتعليم والصناعات الدفاعية"، مؤكداً أن " يمثل أحد أبرز محاور الشراكة بين بغداد وأنقرة، مع التزام الجانبين بالمضي في تنفيذه بأقرب وقت، والعمل على إبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة".وعلى الصعيد الإقليمي، أشار البيان إلى "تطابق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم وحدة وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".كما اتفق العراق وتركيا على "الاحتفال خلال العام المقبل بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عبر تنظيم فعاليات وزيارات متبادلة".