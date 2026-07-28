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الزيدي وأردوغان يبحثان طريق التنمية والتعاون في المياه والطاقة والأمن
سياسة
2026-07-28 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
أجرى رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، مساء الثلاثاء، مباحثات موسعة مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
في العاصمة
أنقرة
، تناولت عدداً من الملفات الثنائية، أبرزها
مشروع طريق التنمية
، والتعاون في مجالات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان، أن “
الزيدي
وأردوغان ترأسا المباحثات المشتركة الموسعة في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية
أنقرة
، حيث بحث الجانبان تنفيذ
مشروع طريق التنمية
الستراتيجي، إلى جانب ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة والنقل والتربية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك وتنمية المشاريع بين البلدين”.
وأضاف البيان أن “الجانبين اتفقا على انتظام اجتماعات
اللجنة الدائمة
المعنية بملف المياه، بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي في هذا المجال”.
وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن “
العراق
وتركيا يتشاركان في الجغرافية والحضارة، وأن
الحكومة العراقية
تسعى إلى إقامة شراكة اقتصادية فاعلة”، مشدداً على “المضي بتنفيذ مشروع
طريق التنمية
، ورغبة
بغداد
بمشاركة الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية داخل العراق”.
من جهته، أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
تنامي الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، معلناً استعداد
تركيا
لدعم العراق في مجال
الطيران المدني
، وتنفيذ مشروع طريق التنمية، فضلاً عن تشجيع الشركات التركية على العمل والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية داخل العراق.
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