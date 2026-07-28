الزيدي وأردوغان يبحثان طريق التنمية والتعاون في المياه والطاقة والأمن

وذكر لرئيس في بيان، أن “ وأردوغان ترأسا المباحثات المشتركة الموسعة في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية ، حيث بحث الجانبان تنفيذ الستراتيجي، إلى جانب ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة والنقل والتربية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك وتنمية المشاريع بين البلدين”.وأضاف البيان أن “الجانبين اتفقا على انتظام اجتماعات المعنية بملف المياه، بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي في هذا المجال”.وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن “ وتركيا يتشاركان في الجغرافية والحضارة، وأن تسعى إلى إقامة شراكة اقتصادية فاعلة”، مشدداً على “المضي بتنفيذ مشروع ، ورغبة بمشاركة الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية داخل العراق”.من جهته، أكد الرئيس التركي تنامي الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، معلناً استعداد لدعم العراق في مجال ، وتنفيذ مشروع طريق التنمية، فضلاً عن تشجيع الشركات التركية على العمل والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية داخل العراق.