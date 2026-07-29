رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

وقالت خلية ، في بيان ورد لـ ، إن "رئيس القائد العام للقوات المسلحة،علي فالح ، وجَّه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ".وأضاف البيان ،أن "عقد الاجتماع جاء بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم".وتابعت ،أن "عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة".