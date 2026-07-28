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رئيس هيئة النزاهة من أنقرة: لا ملاذ للفاسدين خارج العراق وسنلاحقهم قانونياً
سياسة
2026-07-28 | 14:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
459 شوهد
أعلن رئيس
هيئة النزاهة
محمد
علي اللامي
، الثلاثاء، أنه لا ملاذ آمن للفاسدين خارج
العراق
، مشيرا الى أنه سيتم ملاحقتهم قانونياً.
وقال
اللامي
على هامش زيارة
رئيس الوزراء
علي فالح
الزيدي
الى
تركيا
، إن "
العراق
يمضي بخطواتٍ ثابتةٍ في ترسيخ بيئةٍ آمنةٍ ومحفزةٍ للتنمية والاستثمار، بفضل الجهود الوطنيَّة المتضافرة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه"، مشدداً على أن "استكمال هذه الجهود يتطلَّب تعاوناً دولياً فاعلاً لتتبُّع الأموال العراقيَّة المُهرَّبة واستردادها".
وأوضح اللامي أن "العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها الجمهورية التركية، في مجال ملاحقة الأموال والعائدات المُتحصَّلة من جرائم الفساد، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وإعادتها إلى
الخزينة
العامة؛ لتوظيفها في مشاريع البنى التحتيَّة والخدمات والتنمية".
وأشار إلى أن "نجاح العراق في مُكافحة الفساد داخلياً ينبغي أن يقترن بشراكةٍ دوليَّةٍ حقيقية ترتكز على التعاون القانوني والدبلوماسيّ، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، وفي مُقدّمتها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد"، مشددا على أن "معركة العراق ضدَّ الفساد مُستمرَّةٌ ولا توقفها الحدود"، مؤكداً أن "من يعتقد أنه وجد ملاذاً آمناً خارج البلاد بعد تهريب أموال العراقيين إنما يعيش وهماً".
وتابع اللامي أن "الجهات العراقيَّة المُختصَّة عازمة على سلوك جميع السبل القانونيَّة والدبلوماسيَّة الدوليَّة لمُلاحقة المُتَّهمين والمحكومين واسترداد الأموال العامة"، مضيفا أن "أموال الشعب العراقيّ أمانة لا يمكن التفريط بها، وأن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين؛ لمنع توفير أيَّة ملاذاتٍ آمنةٍ للفاسدين، وصولاً إلى إعادة جميع الأموال المُهرَّبة إلى مكانها الطبيعي في الخزينة العامة".
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