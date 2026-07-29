السيد الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو الحكومة إلى ضبط الأمن وفرض السيادة

وقال ، في تدوينة على منصة اكس وتابعتها : إن " أرض أرض المقدسات وعاصمة مذهب آل صلى الله عليه وآله، وإذ لم تكن هذه الأرض منطلقاً لقصف الجمهورية الإسلامية فعلى الإخوة في عدم قصف أراضينا المستقلة المقدسة.نص المنشور ادناه: