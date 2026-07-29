السوداني يدين الاعتداءات على مقرات الحشد ويحذر من تبعات انتهاك السيادة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الفيفا يدرس مشروعا جديدا يغير عالم كرة القدم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571721-639209103982384180.jpg
السوداني يدين الاعتداءات على مقرات الحشد ويحذر من تبعات انتهاك السيادة
سياسة
2026-07-29 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أدان
رئيس الوزراء
السابق،
محمد شياع السوداني
، بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت مقرات
الحشد الشعبي
، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة
العراق
وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
.
وأكد
السوداني
في بيان، أن توقيت هذه الهجمات يثير الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع تحركات
الحكومة العراقية
وتشكيلها لجان تحقيق رسمية للنظر في المزاعم المتعلقة بانطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة والتزامها بمعالجة الملفات عبر الأطر القانونية والمؤسساتية بعيداً عن التصعيد العسكري.
وشدد على أن
العراق
يحتفظ بكامل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، وخصوصاً المادة (51) من
ميثاق
الأمم المتحدة
، في الدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة شعبه، مؤكداً أن المساس باستقرار البلاد أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت وتصفها بـ"الانتهاك السافر"
03:24 | 2026-07-08
"أنصار الله" تتضامن مع العراق وتدين الاستهداف الجوي لمقرات الحشد
04:20 | 2026-07-29
العراق يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق: انتهاك صارخ لأمن المدنيين
10:09 | 2026-07-07
الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم
04:29 | 2026-07-09
السوداني يدين الاعتداءات على مقرات الحشد
ويحذر من تبعات انتهاك السيادة
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
56.07%
12:07 | 2026-07-27
فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026
12:07 | 2026-07-27
مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب
محليات
17.38%
09:54 | 2026-07-27
مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب
09:54 | 2026-07-27
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
محليات
13.42%
13:47 | 2026-07-28
مصدر مطلع: الحديث عن رفض وزير النقل التوقيع على اتفاق طريق التنمية غير صحيح
13:47 | 2026-07-28
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
أمن
13.13%
02:00 | 2026-07-29
الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق
02:00 | 2026-07-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-29
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2026 | 2026
13:12 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2026 | 2026
13:12 | 2026-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-28
Live Talk
العراق في صدارة العالم للحساب الذهني - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-28
Live Talk
العراق في صدارة العالم للحساب الذهني - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-28
صباحكم أحلى مع سلمى
أسئلة عامة 28-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-28
صباحكم أحلى مع سلمى
أسئلة عامة 28-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-28
طل الصباح
أبراج - شراح تسوي؟ 28-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-28
طل الصباح
أبراج - شراح تسوي؟ 28-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-28
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-29
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2026 | 2026
13:12 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-07-2026 | 2026
13:12 | 2026-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-28
Live Talk
العراق في صدارة العالم للحساب الذهني - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-28
Live Talk
العراق في صدارة العالم للحساب الذهني - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-28
صباحكم أحلى مع سلمى
أسئلة عامة 28-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-28
صباحكم أحلى مع سلمى
أسئلة عامة 28-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-28
طل الصباح
أبراج - شراح تسوي؟ 28-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-28
طل الصباح
أبراج - شراح تسوي؟ 28-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-28
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
اخترنا لك
العامري: العدوان على الحشد الشعبي يستدعي موقفا رادعا وإعادة تقييم الاتفاقيات مع واشنطن
05:17 | 2026-07-29
السيد الصدر يستنكر استهداف الأراضي العراقية ويدعو الحكومة إلى ضبط الأمن وفرض السيادة
04:38 | 2026-07-29
رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني
02:10 | 2026-07-29
رئيس هيئة النزاهة من أنقرة: لا ملاذ للفاسدين خارج العراق وسنلاحقهم قانونياً
14:27 | 2026-07-28
العراق يعلن الاتفاق على إطلاق التنفيذ في مشروع طريق التنمية
13:04 | 2026-07-28
الزيدي وأردوغان يبحثان طريق التنمية والتعاون في المياه والطاقة والأمن
12:48 | 2026-07-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.