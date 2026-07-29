السوداني يدين الاعتداءات على مقرات الحشد ويحذر من تبعات انتهاك السيادة

وأكد في بيان، أن توقيت هذه الهجمات يثير الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع تحركات وتشكيلها لجان تحقيق رسمية للنظر في المزاعم المتعلقة بانطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة والتزامها بمعالجة الملفات عبر الأطر القانونية والمؤسساتية بعيداً عن التصعيد العسكري.وشدد على أن يحتفظ بكامل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، وخصوصاً المادة (51) من ، في الدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة شعبه، مؤكداً أن المساس باستقرار البلاد أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.