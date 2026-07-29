أول تعليق للإطار التنسيقي بعد الضربات التي استهدفت العراق

أدان الإطار التنسيقي العدوان الذي استهدف الأراضي العراقية فجر أمس الأربعاء.

وقال في بيان، "استضاف رئيس علي فالح ، الأربعاء، بالقصر الحكومي، اجتماعاً طارئاً للإطار التنسيقي لبحث الاعتداءات الأمريكية - على سيادة ".

وأضاف البيان "أدان الإطار التنسيقي العدوان الذي استهدف الأراضي العراقية، وأدى إلى استشهاد عدد من منتسبي وإصابة آخرين، في انتهاكٍ صارخ لسيادة العراق وحرمة أراضيه، وبما يخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق "، واستغرب "هذا الاعتداء في الوقت الذي تتبنى الحكومة فيه سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء علاقات التعاون والشراكة مع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي".



وتقدم الإطار التنسيقي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد أن أمن العراق وسيادته لا يمكن بتجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف، مع رفض تحويله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.



كما أكد أن الهجمات التي استهدفت العراق وانتهكت سيادته لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة وخفض التصعيد، بل تسهم في تعقيد المشهد وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وفق البيان.

وكانت أعلنت، الأربعاء، عن تنفيذها ضربات وصفتها بـ"الدقيقة" في العراق بالتنسيق مع السعودية، فيما أعلنت هيئة ، عن تعرض مقراتها لهجمات شنتها القوات الأمريكية والسعودية أسفرت عن شهداء وجرحى.