توجيه حكومي يخص عوائل شهداء وجرحى اعتداءات فجر اليوم

وقال مكتب في بيان، "أجرى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقرّ ، حيث التقى رئيس الهيئة وعدداً من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها".واستمع الزيدي وفق البيان إلى "شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيأة في عدد من المحافظات".وأضاف البيان "وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عوائل الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم، بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك".