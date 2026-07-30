توجيهات جديدة لتسهيل حركة الزائرين وتقليل الزخم في كربلاء المقدسة

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " لتخفيف الزخم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وإنجاح عملية التفويج العكسي تم تحويل مسار عجلات الصالون القادمة من العاصمة باتجاه طريق الجمالية / الحر".وتابعت، انه "تم السماح لعجلات النقل الباصات بالدخول إلى مركز مدينة "، لافتة الى انه " في حال استخدام عجلات الصالون، ننصحهم باتخاذ طريق (اللطيفية - - الفاضلية - جرف النصر) لأن هذا الطريق مناسبٌ لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام".ودعت الخلية: " الزائرين الكرام القادمين من بغداد إلى كربلاء المقدسة لاستخدام عجلات النقل الجماعي".