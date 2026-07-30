القاضي زيدان يلتقي أردوغان لبحث تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وتركيا

– سياسة



التقى ، القاضي الدكتور ، اليوم الخميس، الرئيس التركي .

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لـ ، أن "اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون العراقي – التركي في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في تطوير آليات التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين".

