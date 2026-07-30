الأعرجي يدعو إلى "ورقة عمل" وطنية لعبور الأزمة: العراق في أخطر مراحله

وقال السيد ، في تصريح صحفي، تابعته ، ان "معظم المخاطر التي تواجه البلاد ناشئة عن التعقيدات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها المواجهة الأمريكية–الإيرانية، مشدداً على مسارين أساسيين: تصفير الخلافات مع دول الجوار وبناء علاقات متوازنة تخدم مصلحة ، وإبقاء البلاد خارج الحرب".دعا الاعرجي، ان " ضرورة الإسراع في إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط، ربطاً هذا بتحسين العلاقات مع دول الجوار، مذكّراً بأن صادرات النفط تمثّل المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة".